قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية التي تشهدها الطرق بالمحافظات نتجت عن كميات الرطوبة المتواجدة في طبقات قريبة من عمود الهواء في الغلاف الجوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن طبقات الجو القريبة من سطح الأرض تعمل على تكثف كميات الرطوبة ما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من مسطحات المائية.

وأوضح أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مناشدًا المواطنين توخي أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة.

ونصح المواطنين بالقيادة على الطرق السريعة بعد التاسعة صباحًا وهو الوقت الذي يبدأ فيه زوال الشبورة المائية، مضيفًا أنه في الثلاثاء المقبل تقل كثافة الشبورة المائية.



