 العربية: دخول أول سيارة قطرية للسعودية عبر منفذ سلوى بعد إعادة افتتاحه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: دخول أول سيارة قطرية للسعودية عبر منفذ سلوى بعد إعادة افتتاحه

هديل هلال
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 11:27 ص

أفادت فضائية «العربية» بدخول أول سيارة قطرية للسعودية عبر منفذ سلوى بعد إعادة افتتاحه، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها، صباح اليوم السبت.

ولفتت تقارير صحفية سعودية إلى أن ‏الجهات المختصة تباشر أعمالها في منفذ سلوى، ونسبة التشغيل الفعلية للمنفذ بلغت نحو 90% .

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة «عكاظ» أن الجهات المسؤولة في المنفذ وجميع الأجهزة الحكومية أكملت استعداداتها منذ صدور القرار، وأن جميع الموظفين متواجدون على مدار الساعة.

وبينت المصادر إلى أن حركة التنقل في المنفذ ستخضع لقرارات وزارة الداخلية المطبقة على جميع المنافذ البرية الأخرى هذه الأيام، تنفيذا للإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت في العام 2017 قرارًا بإغلاق منفذ سلوى الوحيد بين المملكة وقطر نهائيًا، بعد قرار المقاطعة العربية لدولة قطر احتجاجات علي سياساتها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

 

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