إبراهيم عبدالمجيد: لا بد من رفع الخطوط الحمراء عن الإبداع

قال الكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد، إن الخطوط الحمراء لا بد أن ترفع عن الإبداع، مؤكدًا أن رفع القيود متعلق بأن الأدب ليس عملًا سياسيًا أو إرهابيًا، وإنما مجموعة من الشخصيات التي تتحدث.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بلا قيود»، المذاع عبر فضائية «BBC عربية»، مساء السبت، أن الرواية أو ديوان الشعر في النهاية سلعة يتحكم في رواجها المواطن، متابعًا: «عندما لا يعجبه كتابا أو ديوان شعر من الممكن أن يعيده أو يرميه أو يكتب مقالا عن عدم الشراء».

ولفت إلى أن الأعمال الأدبية لا يمكن إقرارها على مناهج وزارة التربية والتعليم إلا بعد التلخيص وإزالة العديد من الأمور ليقرؤها الأطفال والشباب، منوهًا إلى أنه كتب العديد من المقالات عن دور قصور الثقافة في تعزيز الثقافية الجماهيرية.

وتابع: «الثقافة الجماهيرية عبارة عن 200 قصر ثقافة و400 بيت ثقافة ممكن أن تغير الأمة، لكن عددًا قليلًا فقط يعمل وعليهم مجموعة من القيود»، مضيفًا أن منح هذه البيوت لفنانين بحق انتفاع لمدة 50 عامًا، مع الحفاظ على العمالة الموجودة، يجعل دورها شبيهًا لساقية الصاوي.