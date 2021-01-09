بايدن معلقا على إمكانية عزل ترامب: الأمر يعود إلى الكونجرس

أحجم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن اتخاذ موقف إزاء عزم الديمقراطيون المضي قدما في محاولة لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه، على خلفية دوره في أحداث اقتحام مبني الكونجرس الدامية يوم الأربعاء الماضي.

وقال بايدن: "ما يستطيع أن يقرره الكونجرس هو أمر يعود له.. لكن يجب أن يكونوا على استعداد للعمل على أرض الواقع"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وتابع: "لأنه عندما نقسم اليمين أنا و(نائب الرئيس كامالا هاريس) فسوف يتم تقديم على الفور أجزاء كبيرة من التشريعات للتعامل مع الفيروس، للتعامل مع الاقتصاد والتعامل مع النمو الاقتصادي".

وأضاف: "لذلك سنقوم بعملنا ويمكن للكونجرس أن يقرر كيفية المضي قدما في عملهم".

وقال بايدن إنه شعر منذ فترة طويلة بأن ترامب غير مؤهل للرئاسة، ولكن مع تبقي 12 يوما على التنصيب، يركز على أجندته على معالجة وباء الفيروس والتداعيات الاقتصادية اللاحقة.

وتابع: "هذا قرار الكونجرس وهم من يتخذوه، لكنني أركز على عملي".

وأشار الرئيس المنتخب في وقت لاحق إلى أنه يشعر بأن أفضل مسار للعمل قد يكون ببساطة السماح بنفاد وقت ولاية ترامب.