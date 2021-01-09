 جهاز ٦ أكتوبر يبدأ تنفيذ دورات مياه عمومية بالمجان في الأماكن العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جهاز ٦ أكتوبر يبدأ تنفيذ دورات مياه عمومية بالمجان في الأماكن العامة

محمد علاء
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 3:16 م

أعلن شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر، البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة.

وأضاف الشربيني أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكري وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيراً إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري.

وأوضح أنها تحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار ٢٤ ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.


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