قال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، إن البرلمان يقف وقوفًا تامًا ويقدم دعمًا كاملًا لمصر وكل التحركات التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقًا: «نشعر بالطمأنينة عندما يقوم السيسي بأي تحرك».

وأضاف العسومي، خلال لقاء لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، أن الرئيس السيسي يقود التحرك عندما تكون هناك حاجة لوجود موقف عربي، مشيدًا بدور السيسي في حسم التدخل التركي والأجنبي في ليبيا.

ووصف قرار الرئيس السيسي بجعل «سرت – الجفرة» خط أحمر بأنه رسالة الأقوياء إلى الضعفاء، منوهًا إلى أن استهداف مصر من خلال ملف حقوق الإنسان مرفوض من حيث المبدأ.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن بعض الجهات تستغل هذا الملف للتأثير على الدول، مضيفًا عن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر: «مصر كبيرة لا يهمها هذا الموقف الأوروبي غير الحقيقي والذي يأتي ضمن استهدافها».

وأكد أن مصر تمثل ثقلًا عربيًا هامًا، فضلًا عن أن وجود مصر قوية لا يسر أعداء الأمة العربية، قائلًا إن البرلمان العربي أخذ موقفًا واضحًا وداعمًا بشكل كامل ومنددًا ومدينًا لبيان البرلمان الأوروبي، باعتباره تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري وتعديًا على سيادتها.