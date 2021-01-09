أوروجواي تتوقع عجزاً أكبر من المتوقع لعام 2021

أعلنت أورجواي اليوم الجمعة، أن ارتفاع الإنفاق الحكومي للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) من المحتمل أن يسبب عجزا ماليا هذا العام يتجاوز نسبة 1ر4% المتوقعة في الميزانية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزير مالية أوروجواي ازوسنا اربيليتش القول للصحفيين في مونتيفيديو اليوم الجمعة:" إن العجز في ميزانية عام 2020 سيكون قريبا من توقعات الحكومة البالغة 5ر6٪.

وكشف اربيليتش أن حجم الإنفاق على إجراءات مكافحة الفيروس الفتاك بلغ ما قدر بنحو 625 مليون دولار في 2020.