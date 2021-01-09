مصدر بالكهرباء يوضح موقف العدادات الكودية بعد التصالح في مخالفات البناء

صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بأنه يحق لأى مواطن تحويل عداده من الكودى لعداد شرعى أي يكون بـ"اسمه" حال التصالح فى مخالفات البناء أو أى مخالفات موجودة عن طريق الحى أو الجهاز او مجلس المدينة التابعة له، حيث يقوم بالتوجه لإدارة الكهرباء التابع لها ويقدم ورقة التصالح ثم تقوم الإدارة بمراجعة كل البيانات ومن ثم تغيير العداد من كودى إلى عداد يحمل اسم المشترك.

ونوه المصدر، فى تصريحات لـ"الشروق"، بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل تلك الخدمة على المنصة الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان سهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطن الذى يريد تلك الخدمة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدى إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

وأشار إلى أن العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا، مؤكدا أن سعر محاسبة الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها وكذلك أيضا قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.