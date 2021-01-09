حملات للنظافة ورفع الإشغالات فى الإسماعيلية

تنفذ أحياء الإسماعيلية حملات للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات وتجميل الشوارع والميادين.



وشهد حى ثان، أكبر أحياء المدينة، حملة مكبرة لأعمال النظافة وإزالة الإشغالات ضمن خطة تطوير وتجميل الحى وتحقيق السيولة المرورية .



وأكد رمضان السيد، رئيس حى ثان، تنفيذ عدة حملات واستمرارها خلال الفترة الحالية لإزالة القمامة والمخلفات والفروشات العشوائية للباعة الجائلين بجانب رفع كفاءة أعمدة الإضاءة وتنفيذ أعمال التجميل حفاظا على المظهر الحضارى وتسهيل حركة المرور.



وقال السيد ل"الشروق" إن الحملة حررت 41 محضر تعدى على المناطق العامة والفروشات العشوائية وتضمنت رفع الإشغالات فى منطقة سوق بورسعيد وسوق السلام وشوارع هدى شعراوى والعشرينى و المدارس والمستشفى، مضيفا برفع أطنان من القمامة للحفاظ على البيئة ومنع تفشى الأمراض، وإجراء تقليم للأشجار فى الحدائق العامة والشوارع.



وأشار رئيس الحى إلى إلغاء عدة نقاط لتجميع القمامة واستبدالها بنقاط أخرى بعيدة عن الكتلة السكنية، موجها المواطنين بالتعاون مع الحى فى إلقاء القمامة بالصناديق المخصصة لها والحفاظ على المظهر اللائق للشوارع.



وشن حى ثالث برئاسة العميد عادل الألفى وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة على الباعة الجائلين بالشارع التجارى تمهيدا لنقلهم إلى السوق المتطور بمنطقة التمليك، بجانب حملة النظافة ورفع 243 طن من القمامة و170 طن من الردش والاستجابة لعدة شكاوى خاصة بتسرب مياه الصرف فى نطاق منطقة مدرسة التكنولوجيا .