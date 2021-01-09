عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19».

وأفادت وكالة «واس» السعودية الرسمية بأن الملك سلمان تلقى، مساء أمس الجمعة، في مدينة نيوم الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

من جهته، قال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة: «تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصا منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».