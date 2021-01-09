رئيس مدينة الأقصر يطلق مبادرة شباب يدير شباب

أطلق العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، إشارة البدء لتفعيل المبادرة الشبابية "شباب يدير شباب"، بكورنيش النيل داخل نطاق مدينة الأقصر.

ويقود المبادرة متطوعو وزارة الشباب والرياضة، وهم فريق «شباب يدير شباب» والذي يضم أكثر من 70 شاباً وفتاة للعمل على خطة مميزة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتكون نقطة انطلاق لتطوير ودعم كافة شباب الأقصر.

وترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة، يتواصلون مع نظرائهم من الشباب؛ للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع، وإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فاعليات الوزارة، بناء وتنمية قدرات الشباب، وتحفيزهم لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة، ونشر الثقافة الرياضية التي تعد أسلوب حياة للشباب.

وتضمنت مراسم المبادرة توزيع رئيس مدينة الأقصر بعض الهدايا العينية، وهي ٣٠ مصحف وكمامة على العاملين من عمال النظافة بقطاعات الأحياء المختلفة.