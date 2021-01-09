ميركل تتوقع ازدياد سرعة عمليات التطعيم بلقاح كورونا



توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ازدياد وتيرة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية عبر الفيديو على الإنترنت: "إنها بداية بطيئة. تم تطعيم بضع مئات الآلاف، والعدد يتزايد كل يوم. الوتيرة ستتزايد".

وأضافت ميركل: "سيكون لدينا لقاح كاف متاح للجميع في ألمانيا. سنتمكن شهرا بعد شهر من تطعيم المزيد من الأشخاص، وفي النهاية لأي شخص يريده".

وفي الوقت نفسه، دافعت ميركل عن الشراء الأوروبي المشترك للقاح، وقالت: "أنا مقتنعة تماما بأنه كان من الجيد الرهان على الطريق الأوروبي، الفيروس الذي يصيبنا جميعا لا يمكن أن يهزمه أي بلد بمفرده. لن يكون أي بلد، بما في ذلك ألمانيا، في مأمن من الفيروس، إذا لم يكن أصدقاؤه وجيرانه كذلك أيضا".

وذكرت ميركل أنه يمكن القول إن الأسابيع المقبلة ستكون الأسوأ من هذه الجائحة، وقالت: "يعمل الأطباء وطاقم التمريض في العديد من المستشفيات بأقصى طاقاتهم... أيضا ما نسمعه عن طفرات في الفيروس يزيد من شعورنا بالقلق".

وذكرت ميركل أن التدابير التي مددتها وشددت بعضها الحكومة الاتحادية والولايات، جذرية، مضيفة أن القيود قاسية، لكنها ضرورية للغاية أيضا.