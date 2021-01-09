سفير أنجولا بالصين يأمل في تحول بلاده لمركز اقتصادي إقليمي مهم بأفريقيا

أعرب سفير أنجولا لدى الصين جواو سلفادور نيتو، اليوم السبت، عن أمله في تحول بلاده إلى مركز اقتصادي إقليمي مهم في إفريقيا، وذلك بفضل وفرة مواردها الطبيعية.

وأشار نيتو -في مقابلة أجراها مع محطة التلفزيون الصينية (CGTN)- إلى أن الموقع الجغرافي لأنجولا ووفرة الموارد الطبيعية بأراضيها يمكن أن تجعل البلاد مركزا اقتصاديا إقليميا مهما في إفريقيا.

وقال "نأمل أن تصبح أنجولا مركزا إقليميا حقيقيا وأن نتمكن من الاستفادة الكاملة من مواردنا الطبيعية ومزايانا الجغرافية لصالح القارة بأكملها"، موضحا أن بلاده، من أجل تحقيق هذا الهدف، كرست مزيدا من الاهتمام لبناء البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتدفق الأفراد والسلع على المستوى الإقليمي.

وأكد نيتو أن المشاريع ذات الطابع شبه الإقليمي ستسهل التواصل مع الدول الأخرى في إطار مبادرة الصين لتعزيز التعاون الدولي، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الصين لإعادة إعمار أنجولا في فترة ما بعد الحرب الأهلية.

وأضاف "أن الصين قدمت قروضا لأنجولا، كما شارك العديد من الشركات الصينية في بناء بنية تحتية مهمة للتنمية الاقتصادية عززت من رفاهية السكان في أنجولا"، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى استثمارات الصين لتنويع اقتصادها وتطويره، نظرا لأهمية التعاون بين البلدين.