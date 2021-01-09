العثور على أجزاء حطام يُعتقد أنه للطائرة الأندونيسية التي انقطع الاتصال بها

أفادت وسائل إعلام بالعثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة التي انقطع الاتصال بها، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

وكانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، قد أفادت بفقد الاتصال بطائرة إندونيسية من طراز بوينج 737 بعد إقلاعها من جاكرتا، وذلك في وقت سابق من ظهر اليوم السبت.

وغادرت الطائرة من جاكرتا في الساعة 7:37 صباحًا بتوقيت جرينتش، وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية أديتا إيراواتي، إن بلادها ستقوم بالتحقيق والتنسيق مع وكالة البحث والإنقاذ وهيئة سلامة النقل لمتابعة الأمر.