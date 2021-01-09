أبو المكارم: فرص تنتظر صادرات الكيماويات فى السوق الإفريقية

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم صادرات القطاع بالتزامن مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع العام الحالى.

وأضاف أبو المكارم إن المجلس يخطط للاستفادة من التسهيلات الكبيرة التى توفرها تلك الاتفاقية، التى ستسهم فى فتح المجلس المزيد من الأسواق الجديدة فى القارة السمراء.

وتابع أبو المكارم أن هناك فرصا ضخمة تنتظر الشركات، مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيعطى مزايا تنافسية كبيرة للمنتج المصرى فى السوق الإفريقية التى تعد من أكبر أسواق العالم.

أضاف أن السوق الإفريقية تأتى فى مقدمة الأسواق التى يستهدفها قطاع البتروكيماويات لزيادة حجم الصادرات المصرية، فالسوق الإفريقية سوق متكاملة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، كما يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لها نحو 2.5 تريليون دولار تبعا لكلام أبو المكارم.

الجدير بالذكر أن صادرات القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام السابق بلغت نحو 4 مليارات و165 مليون دولار، ليحتل بهذه المرتبة الثانية كأكبر ثانى مجلس من حيث حجم الصادرات.

يذكر ان معدل النمو لإجمالى الصادرات المصرية شهد تراجعا بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، حيث بلغ حجم الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 21.558 مليار دولار مقارنة بنحو 22.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

ووفقا لأحدث الأرقام المعلنة فقد سجلت صادرات الصناعات الكيماوية تراجعا نسبته 11% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 حيث تراجع إلى 4.163 مليار دولار مقارنة بنحو 4,673 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المقارن.