وكيل وزارة التعليم في بني سويف تؤكد أهمية إنجاز الملف الإلكتروني للعاملين بالمديرية

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف سهام يوسف، أهمية إنجاز أعمال الملف الإلكتروني الجاري تنفيذه للعاملين التابعين للمديرية.

وقالت إن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم كلف بإنجاز ذلك الملف والذي يأتي ضمن توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وكخطوة مهمة في إطار المشروع داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.

جاء ذلك- حسبما أفاد بيان صادر عن محافظة بني سويف اليوم السبت - خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الإدارات التعليمية في ببا والفشن وبني سويف لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية وتخفيض عدد العاملين "بالتناوب" المقرر قانونيا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ للجهاز التنفيذي بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لإجراءات مجابهة كورونا.

وناقشت وكيل الوزارة الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الحكومية، والتي تبدأ بتخزين الملفات إلكترونياً ضمن الخطة التي يتبناها المحافظ وتحت إشراف وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تهدف إلى ميكنة المعاملات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات لجمهور المواطنين من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم.