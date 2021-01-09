تقرير: 43 قتيلا و 240 شخصا تعرضوا للتعذيب في تركيا خلال ديسمبر الماضي

كشف سيزجين تانريكولو النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أمس الجمعة، عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، شهدتها تركيا خلال شهر ديسمبر الماضي ، والتي تضمنت 43 حالة وفاة و 240 حادثة تعذيب وسوء معاملة ، من بينها 143 حالة في السجون.

وأوضح التقرير الذي أعده تانريكولو ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان ، إن 23 امرأة ولاجئين اثنين ونزيلان كانوا من بين أولئك الذين انتهك حقهم في الحياة الشهر الماضي، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وفيما يخص انتهاكات حرية الرأي، أظهر التقرير أن السلطات فتحت تحقيقات مع صحفيين اثنين ، فيما تم اعتقال ثمانية صحفيين وحكم على تسعة آخرين إما بالسجن أو الغرامات، خلال شهر ديسمبر فقط.

ومنعت السلطات التركية في نفس الشهر الوصول إلى ما مجموعه 1342 رابط لمواقع إلكترونية ، والتي تضمنت روابط لمنافذ إعلامية مهمة مثل مواقع T24 و Diken و Gazete Duvar الإخبارية، وموقع صحيفة جمهورييت .

واعتُقل 15 شخصًا ، وحُكم على خمسة إما بالسجن أو فرض غرامات بسبب التعبير عن آرائهم المنتقدة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وتدخلت الشرطة التركية في ما لا يقل عن 18 مظاهرة وبيانات صحفية عامة وتجمعات الشهر الماضي ، واعتقلت ما لا يقل عن 85 شخصًا وتم حظر ما لا يقل عن ثلاثة مظاهرات من قبل مكاتب حكام المقاطعات والبلديات، وفقا للتقرير الحقوقي.

وبدأت السلطات تحقيقات مع 35 مستخدمًا لوسائل التواصل الاجتماعي ، واحتجزت 13 واعتقلت واحدًا في ديسمبر ، بينما قال مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان يوم 22 ديسمبر إنه يجري أيضًا التحقيق في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى عمليات تفتيش السجينات بعد تجريدهن من ملابسهن في سجون تركيا.

وتم لفت الانتباه إلى مزاعم التفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز التركية لأول مرة من قبل عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ونائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ، بعدما قدم تقرير يفيد بأن 30 طالبة كانوا محتجزين في سجن أوتشاق، بتهم مزعومة عن وجود صلات مع جماعات إرهابية، حيث تم تجريدهن من ملابسهن قبل دخولهن إلى مركز اعتقال في أواخر شهر أغسطس.

وبعد هذه الخطوة ، التي دفعت العشرات من النساء والرجال إلى مشاركة تجاربهم في التفتيش العاري على وسائل التواصل الاجتماعي ، نفى العديد من كبار أعضاء حكومة حزب العدالة والتنمية هذه الممارسة ووصفوا جيرجيرلي أوغلو بأنه "إرهابي".

وتشهد تركيا حملة قمع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، أدت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.