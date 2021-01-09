ما هو تأثير الشبورة والضباب على الصحة؟

تتعرض مصر في الوقت الحالي إلى شبورة كثيفة، وصلت في بعض الأماكن إلى حد الضباب، ويعتقد البعض أن الشبورة تؤثر على الرؤية خلال قيادة السيارة فقط، لكن هذا غير صحيح، لأنها تؤثر على الجهاز التنفسي أيضًا.

وبحسب المعهد الآسيوي للعلوم الطبية بالهند، فإن الضباب يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها الربو والروماتيزم، ويعود ذلك إلى أن الرئة خلال التنفس في الشبورة والضباب تحصل على هواء مائي بارد وهذا يسبب في البداية تهيج الرئة ويصاحب ذلك سعال، وإذا كان الإنسان يعاني من مناعة ضعيفة، فإنه سيصاب بالتهاب الشعب الهوائية، وإذا تكرر التعرض للشبورة فإن الأمراض ستبدأ في الظهور.

كما تتسبب الشبورة والضباط في زيادة الرغبة في النوم والشعور بالتعب، وذلك نتيجة لأن الجسم يحصل على كمية أكسجين أقل خلال التنفس في الشبورة، وبالتالي يصبح الأكسجين قليلا في مجرى الدم، وهذا يؤثر على جميع أجهزة الجسم الحيوية وبشكل خاص المخ.

ويمكن أن يتسبب التنفس خلال الضباب في الإصابة بالاختناق وحموضة العيون وصعوبة البلع والربو؛ وذلك لأن نسبة ثاني أكسيد الكبريت مرتفعة في الهواء الذي يوجد بالضباب، كما أن ثاني أكسيد النيتروجين يزيد ويتفاعل مع الجسم، وكل هذا يتسبب في انقباض الرئتين وتضرر بعض أجهزة الجسم سريعًا، وأفضل ما يجب فعله أثناء التعرض للشبورة، هو ارتداء قناع تنفس وشطف العين بالماء البارد عدة مرات على مدار اليوم مع تناول كمية جيدة من الطعام الذي يرفع من المناعة.

ومن أضرار الضباب والشبورة أيضًا، زيادة نسبة الألم عند مرضى التهاب المفاصل وذلك لأن الحرارة الباردة مع البرودة تجعل الجسم أكثر تيبسًا مما يتسبب في الشعور بألم عند القيام بأي حركة، إضافة إلى أن ضغط الهواء المنخفض يتسبب في تمدد الأنسجة الملتهبة.

كما أن الضباب في الصباح الباكر يعرض من يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وكبار السن للخطر، لأن الحرارة تتسبب في تضيق الأوعية الدموية، وهذا يعني أن القلب يجب أن يعمل بجد أكبر لنقل الدم لجميع أنحاء الجسم وهذا مضر للمرضى والذين تخطت أعمارهم الـ60؛ لأن الدورة الدموية لديهم بطيئة.

وهناك أضرار أخرى للشبورة والضباب، وهي الاكتئاب والشعور بالحزن ويكون ذلك نتيجة اختفاء الشمس والشعور ببرودة الطقس.