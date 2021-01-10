الإصابات بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا تتجاوز 24 ألفا في يوم واحد

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أبلغت السلطات الصحية الألمانية، معهد روبرت كوخ، بوجود 24694 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا خلال يوم واحد.

إضافة إلى ذلك تم تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الإصابة بالعدوى، وفقا لما أعلنه المعهد صباح اليوم السبت.

بلغت أعداد الوفيات أعلى مستوى لها في البلاد يوم أمس الجمعة بتسجيل 1188 وفاة جديدة في ألمانيا.

وفي حالة الإصابات الجديدة بالعدوى التي سجلت في غضون 24 ساعة تم الإبلاغ عن أعلى رقم يوم 18 ديسمبر الماضي حيث وصلت أعداد الإصابة بالعدوى إلى 33777، لكن هذا الرقم تضمن 3500 إبلاغ متأخر.

وما يزال تفسير البيانات صعبا لأنه كان قد تم اكتشاف حالات كورونا وتسجيلها وإرسالها إلى المعهد متأخرة خلال أعياد الميلاد وبداية العام الجديد.

ووفقا لاتحاد المختبرات المعتمدة في المجال الطبي فإن عدد الفحوص المخبرية انخفض مرة أخرى ليلة رأس السنة مقارنة بأسبوع عيد الميلاد.

وتراجع الرقم خلال الأسبوع الماضي إلى النصف تقريبا بالمقارنة بالأسبوع السابق على أعياد الميلاد.

ووفقا للسلطات الصحية فقد بلغت أعداد الإصابات الجديدة المبلغ عنها رسميا لكل 100 ألف نسمة صباح اليوم السبت 153 شخصا خلال سبعة أيام.

كان أعلى معدل وصل له حجم الإصابة هو ما سجل يوم 22 كانون أول/ ديسمبر الماضي حيث بلغ 197 لكل مائة ألف.

ووصل التباين بين الأرقام المسجلة في الولايات الألمانية قدرا هائلا، حيث سجلت ولاية سكسونيا أعلى نسبة (269) تليها تورنجن (232) بينما سجلت بريمن أقل نسبة حيث بلغت فيها الإصابات 74 لكل مائة ألف.

ومنذ بداية الوباء أحصى مؤشر معهد روبرت كوخ مليونا و 891581 إصابة موثقة بعدوى كورونا. (وذلك في توقيت الساعة الثانية عشرة ليلا يوم 9 يناير الجاري بالتوقيت المحلى).