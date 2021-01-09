اتحاد عمالي أمريكي: ترامب إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم

دعا اتحاد عمالي أمريكي يضم أكثر من 50 نقابة تمثل ما يزيد على 12.5 مليون عامل إلى استقالة الرئيس دونالد ترامب أو عزله من منصبه.

وذكر المجلس العام للاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية في بيان، أن ترامب يمثل "إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم أمام أمتنا وجمهوريتنا. عليه أن يستقيل أو ينبغي عزله من المنصب على الفور".

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قائمة من 200 مشرع في الكونغرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير.

وكانت هذه القائمة للمشرعين تشمل حتى الجمعة جمهوريا واحدا فقط في الكونغرس وهو النائب من ولاية إيلينوي، أدام كيسنجر، لكن لاحقا أعلن السيناتور من ولاية نيبراسكا، بين ساس، أنه سيدعم أي إجراء لإقصاء ترامب عن السلطة لأنه "انتهك قسمه الذي أداه عند تولي المنصب".

ويوم الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.

ويأتي ذلك عل خلفية أحداث الكونغرس، إذ اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.