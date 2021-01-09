الصين تشدد إغلاق مقاطعة خبي وسط تفشي فيروس كورونا

شددت الصين اليوم السبت إجراءات الإغلاق في مقاطعة خبي، بعد أسبوع من تفش جديد لفيروس كورونا المستجد في المقاطعة الشمالية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي أنه اعتبارا من الساعة 0940 صباحا اليوم السبت (0140 بتوقيت جرينتش) ، تم تعليق جميع خطوط مترو شيجياتشوانج إلى أجل غير مسمى لوقف انتشار الفيروس بشكل أكبر.

كما ذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم تعليق خدمات الحافلات في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت لجنة الصحة في مقاطعة خبي اليوم السبت تسجيل 30 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 حالة منها بدون أعراض.

وبهذه الحالات يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 347 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في 2 كانون ثان/يناير الجاري.

وأمس الجمعة، حثت السلطات سكان شيجياتشوانج وشينجتاى ، وهي مدينة تقع على بعد 125 كيلومترا جنوب عاصمة المقاطعة والتي شهدت أيضا عددا كبيرا من حالات الإصابة الجديدة ، على عدم مغادرة المدينتين إلا في حالة الضرورة.

ولتحقيق هذا الهدف، جرى منع المركبات الخاصة من مغادرة المدينتين ووقف خدمات الركاب للمسافات الطويلة أيضا .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية أن المجتمعات السكنية أدخلت أيضا أنظمة "إدارة مغلقة" وتعني أنه يمكن للسكان الدخول ولكن لا يمكنهم مغادرة مجمعاتهم السكنية إلا في حالات الطوارئ.

وجرى نشر نحو ثلاثة آلاف من أفراد الخدمات الطبية لدعم إجراء الاختبارات لكل سكان شيجياتشوانج البالغ عددهم 11 مليون نسمة، بينما دخلت بقية المقاطعة في "حالة حرب" لاحتواء الانتشار.

وأعلنت سلطات مكافحة الفساد في وقت سابق أن ثلاثة من المسؤولين المحليين عوقبوا لعدم السيطرة على انتشار الفيروس بعدما ألقى تعليق لإحدى وسائل الإعلام باللائمة على الحكومة الإقليمية لكونها ليست مستعدة بما يكفي والافتقار للشفافية في التعامل مع تفشي الفيروس.