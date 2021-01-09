ليستر سيتي يكتسح ستوك سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

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اكتسح ليستر سيتي مضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصعد للدور الرابع.

أهداف الثعالب الأربعة حملت توقيع جيمس جاستن ومارك البرايتون وأيوزي بيريز وهارفي بارنيس في الدقائق 34 و60 و79 و81.

ونجح شيفيلد متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز في اللحاق بركب المتأهلين للدور التالي بكأس الاتحاد عبر فوزه على مضيفه بريستول 3 /2.

وتقدم شيفيلد بهدف عكسي دونه جوي داي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة ثم أضاف أوليفر بوركي وجايدن بوجلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و63 وتكفل الفي كيلجور وماكس ايمير بتسجيل هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 21 و62.