قال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، إن البرلمان يدعم الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة بنسبة 100%، لافتًا إلى وجود رؤية مصرية سودانية واضحة في التفاوض.

وأضاف العسومي، خلال لقاء لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، أن ملف سد النهضة استخدم لاستهداف مصر بالأخص، قائلًا إن «مصر تقود العديد من الأمور لا تريح أعداء الأمة»، وفقًا لتعبيره.

وأعرب عن أسفه لدعم بعض الدول إثيوبيا وحثها لتعدِ حدودها في التعاطي مع الملف، مؤكدًا أن البرلمان العربي يؤيد دفاع مصر عن الحق الاستراتيجي لها، والمدعوم باتفاقيات دولية.

وأكد أن مصر تدافع عن مصلحة قومية، فضلًا عن أن وجود نهر النيل بنسب معينة أمر استراتيجي خاص بالقاهرة، مشددًا على دعم كل الجهود المصرية للدفاع عن حصتها في مياه النيل.

وتابع رئيس البرلمان العربي: «المصريون أبدوا مرونة كبيرة لكنه بقدر معين، ولن نتردد في القيام بأي خطوة لدعم مصر في الدفاع عن حقها».