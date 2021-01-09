 قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا بالغربية 12 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا بالغربية 12 ساعة

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
أ ش أ:
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 4:59 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 4:59 م
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا، لمدة 12 ساعة، من السابعة مساء اليوم السبت، وحتى السابعة من صباح غد الأحد.

وقال رئيس الشركة، المهندس عادل عطية - فى تصريح اليوم السبت - إن قطع المياه عن مناطق حي أول طنطا خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي لاستكمال أعمال ربط الخطوط الجديدة بمحطتي رفع كفر عصام وبطرس بمدينة طنطا.

وأكد ضرورة اطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ تسهيلا على المواطنين، مشيرا إلى أنه يمكن للعميل الشحن بأية قيمة لإعادة تهيئة الكارت الخاص به للاستخدام.

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