مصادر لـ«الشروق»: السراج يسعى لدعم إيطالى لإشراك شخصيات من الشرق الليبى فى السلطة الجديدة

كشفت مصادر إيطالية لـ«الشروق» أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يحاول حاليا إيجاد دعم إيطالى للدفع بفكرته فى إشراك شخصيات من الشرق الليبى فى السلطة التنفيذية الجديدة، وزيادة تسهيل عملية الاستقرار التى تقودها الأمم المتحدة.

والتقى السراج، أمس الأول، رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى فى قصر كيجى الإيطالى (مقر الحكومة) بروما، وذلك فى زيارة غير معلنة.

وأضافت المصادرالتى فضلت عدم ذكر اسمها أن اللقاء شهد حديثا عن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية فى المستقبل ودور السراج. وأضافت أنه جرى مناقشة مسألة البنية التحتية، وعلى وجه التحديد إعادة إعمار مطار العاصمة الليبية طرابلس وخطط إزالة الألغام من الأحياء الجنوبية للعاصمة.

من جانبه، كشف المحلل السياسى الإيطالى البارز والمستشار الاستراتيجى، دانيلى روفينيتى، لـ«الشروق»، أن السراج تحدث خلال لقاءه كونتى عن آخر مستجدات الحوار السياسى الليبى الذى تراعاه الأمم المتحدة وعن القلق من أن الحوار فى طريق مسدود ولا يوجد اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة.

وقال روفينيتى إن السراج ناقش خلال لقائه كونتى إمكانيه استمرار المجلس الرئاسى الحالى بقيادته حتى الانتخابات المقبلة، مضيفا أن السراج يبحث عن دعم بعض الدول مثل إيطاليا فى هذا الصدد.