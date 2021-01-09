كومان: برشلونة بحاجة إلى ميسي للقتال من أجل الألقاب

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن الفريق يحتاج إلى قائده ليونيل ميسي لتحقيق الألقاب خلال الفترة المقبلة.

برشلونة سحق مضيفه غرناطة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «نيفو لوس كارمينيس»، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال كومان عقب انتهاء المباراة: "برشلونة بحاجة لميسي، نحن بحاجة إليه من أجل القتال للفوز بالألقاب، كما قلت دائمًا منذ يومي الأول كانت علاقتي جيدة مع ميسي، لقد بذل قصارى جهده دائمًا".

وعن تغيير ليو خلال الشوط الثاني أضاف كومان: "تمكنا من إجراء تغييرات وإراحة لاعبين مهمين للغاية مثل ميسي أو دي يونغ".

وتابع المدرب الهولندي: "القتال من أجل الألقاب ليس أمرًا يعتمد على لاعب واحد، يجب أن تكون عقلية جماعية وأن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم، في الوقت الحالي، نحن بعيدون جدًا، لكننا تحسننا والمباراة الجيدة منحتنا الثقة".

وواصل: "لقد كان أسبوعًا مهمًا للغاية، الفريق يتحسن كثيرًا بعد تحقيقه 9 نقاط من أصل 3 مباريات، وهو ما يمنح الكثير من الثقة في المستقبل".

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ريال مدر الثاني يد الذي لديه مباراة أمام أوساسونا، و4 خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، في المقابل تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.