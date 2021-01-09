مقتل 7 أشخاص جراء حريق في دار مسنين في روسيا

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ويتردد أن النزلاء وهم أربعة رجال وثلاث نساء، كانوا من كبار السن طريحي الفراش، وتم العثور على جثثهم خلال عملية إطفاء الحريق في قرية تبعد مسافة حوالي 1700 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء أنه تم اعتقال صاحبة الدار في قرية بوروفسكي بمنطقة تيومين بحسب المحققين.

وتمكنت المرأة من الفرار من المبنى دون أن تصاب بأذى، وتخضع الآن للتحقيق، ولم يتضح في البداية ما إذا كان هناك تصريح لدار المسنين.

وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة لهب على ارتفاع أمتار تخرج من المبنى، فيما تحدث حاكم المنطقة عن "كارثة مروعة".

ولم يتضح سبب الحريق في البداية.

وهذا الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة الحرائق المميتة في روسيا.