الجزائر تسجل 5 وفيات و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 19 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات المسجلة في البلاد إلى 101913 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 5 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2803.

وأشار فورار إلى تعافي 209 حالات جديدة، ليصبح عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 69 ألفا و71.

وكان فورار، كشف في وقت سابق اليوم، أن بلاده رصدت 5ر1 مليار دولار لاقتناء لقاح كورونا الذي ستصل شحنته الأولى في الأيام المقبلة.