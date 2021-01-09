وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«الشروق»: تخصيص 103 مليارات جنيه لتطوير 1381 قرية ضمن المرحلة الثانية بـ«حياة كريمة»

4 ملايين أسرة يشملهم دعم «تكافل وكرامة» خلال العام الجارى.. وساهمنا فى انخفاض نسبة الفقر فى الصعيد 5 درجات

ــ غلق الحضانات حال زيادة الإصابات بـ«كورونا».. ورصد إصابة 10 أطفال بـ«الفيروس» بـ8 حضانات

ــ قدمنا خدمات علاجية لـ132 ألف مريض إدمان بالمجان خلال 2020.. ووفرنا مشروعات بقيمة 4 ملايين جنيه للمتعافين

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن الحكومة خصصت 103 مليارات جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمخطط الانتهاء منها خلال عامين لتحسين جودة الحياة فى حوالى 1381 قرية بـ50 مركزا على مستوى 20 محافظة، موضحة أن التعامل فى المرحلة الثانية للمبادرة، أصبح أكثر شمولا لتحقيق التنمية الشاملة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل وتوفير بنية تحتية أفضل وسكن كريم للأسر الأكثر احتياجا.

وذكرت الوزيرة فى حوار لـ«الشروق»، أن برنامج كرامة وتكافل يقدم الدعم حاليا إلى 3.8 مليون أسرة، بما يعادل نحو 15 مليون فرد، وأن الوزارة تسعى للوصول إلى أكثر من 4 ملايين أسرة خلال العام الجارى، مشيرة إلى أنه تم إعادة أكثر من 40 ألف أسرة للبرنامج بعد إجراء مرحلة تنقية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج ساهم فى خفض معدلات الفقر بـ5 درجات فى محافظات الصعيد، إذ استحوذ الوجه القبلى على 70% من إجمالى مخصصات الدعم، منوهة إلى أن الوزارة قدمت منذ بداية أزمة فيروس كورونا قرابة 20 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.7 مليار جنيه، لأكثر من 63 مليون مستفيد.

إلى نص الحوار:

< فى البداية.. إلى أين وصل برنامج «كرامة وتكافل» خلال العام الجارى؟

ــ برنامج كرامة وتكافل يقدم الدعم حاليا إلى 3.8 مليون أسرة، بما يعادل نحو 15 مليون فرد، حيث يستفيد من «تكافل» 63.7% من الأسر، وباقى النسبة البالغة 36.3% فهى من نصيب أسر «كرامة»، ونسعى خلال العام الجارى إلى وصول عدد الأسر المستفيدة من البرنامج لأكثر من 4 ملايين أسرة، وحاليا يدعم البرنامج 28% من أصحاب الهمم و11% من المرأة المعيلة و1.5% للأيتام ونحو 10% من كبار السن.

واستطعنا رفع موازنة برنامج «تكافل وكرامة» من 147 مليون جنيه فى أول إطلاق رسمى للبرنامج فى موازنة 2014 – 2015؛ إلى 18.5 مليار جنيه لعام 2019 ــ 2020.

< ما مصير التظلمات التى تتلقاها الوزارة من الأسر المرفوضة من البرنامج؟

ــ طورنا جميع المعايير الخاصة بالتحقق من عملية استحقاق الأسر من عدمه، كما تعاونا مع هيئة الرقابة الإدارية للتحقق من بيانات المستفيدين والمتقدمين الجدد بشكل شهرى، من خلال قواعد البيانات القومية الموحدة تحت إدارة الهيئة، ومؤخرا تلقينا 660 ألف تظلم من الأسر عبر بوابة شكاوى البرنامج، وبوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتطبيق شكاوى الخط الساخن 19680، وتمت الاستجابة إلى 70% من التظلمات، ودربنا 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة، وأعدنا أكثر من ٤٠ ألف أسرة من البرنامج مرة أخرى للبرنامج بعد توقفهم فترة فى مرحلة التقنية.

وتقوم الوزارة، أيضا بمتابعة أعمال لجان «المساءلة المجتمعية» التى تم تشكيلها من القيادات الحكومية والأهلية والشعبية والمعتمدة من طرف المحافظين وتحت قيادة رؤساء الوحدات المحلية، والبالغة 2.256 لجنة للتحقق من مستحقى «كرامة وتكافل».

< كيف ساهمت الوزارة فى خفض معدلات الفقر فى الصعيد؟

ــ معدلات الفقر فى الوجه القبلى تراجعت 5 درجات، بعد أن استحوذ 58% من الأسر فى الصعيد على برنامج «تكافل وكرامة»، بجانب أن 70% من إجمالى مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلى.

والبرنامج لعب دورا محوريا فى رعاية الأطفال، فحوالى 2.26 مليون طفل بأعمار (6 لـ 18 سنة) من أسر تكافل مسجلون فى المدارس، و2.15 مليون طفل من (يوم لـ 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات «تكافل وكرامة» من السيدات بإجمالى عدد 2.7 مليون سيدة.

< ما أبرز القوانين التى تعمل عليها الوزارة فى الفترة الحالية؟

ــ نراجع حاليا قانون الضمان لدمج جميع أنواع الدعم النقدى، لتشمل مظلة الضمان جميع الفئات الموجودة فى المجتمع، بداية من الأطفال إلى كبار السن، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، ووضعنا معايير جديدة للقبول والإقصاء؛ والتى تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان، ومظلة الضمان، خاصة أن هناك فئات بعينها تستحق المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرين.

ونعمل الآن على تحويل مستفيدى الضمان إلى برنامج «كرامة وتكافل» بشكل تدريجى، والبالغ عددهم 400 ألف أسرة يحصلون على مساعدات شهرية بقيمة مالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، وفقا لموازنة العام المالى 2020 – 2021.

< كم يبلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل؟

ــ يبلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل أكثر من 46 ألف أسرة بقيمة إجمالية 45.7 مليون جنيه، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاستثنائية 46 ألفا و78 أسرة بقيمة دعم 8.6 مليون جنيه.

< بالنسبة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. ما تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة؟

ــ المرحلة الثانية للمبادرة تشمل 1381 قرية بـ50 مركزا على مستوى 20 محافظة، بتكلفة تقدر بـ103 مليارات جنيه بالتعاون بين الحكومة وصندوق تحيا مصر والقطاع الخاص، ومتوقع أن تستغرق المدة الزمنية للانتهاء من المرحلة الثانية من المبادرة عامين؛ لتنتهى فى يناير عام 2023.

وتتمثل منهجية العمل فى «حياة كريمة» لتطوير جميع قرى مصر والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2018، إذ تم تحديد قائمة بأفقر القرى، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقراء بكل قرية، وتركز العمل فى المراحل الأولى من المبادرة على القرى الأعلى فى نسب الفقر، فتم اختيار 143 قرية فى المرحلة الأولى، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%.

وفى المرحلة الثانية أصبح التعامل أكثر شمولا لتحقيق التنمية الشاملة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل وتنمية الزراعة وتوفير بنية تحتية أفضل وسكن كريم للأسر الأكثر احتياجا.

< ما دور الجمعيات الأهلية فى تنفيذ المبادرة؟

ــ شاركت أكثر من 23 جمعية أهلية فى المرحلة الأولى للمبادرة، وساهمت بـ100 مليون جنيه، ضمن المبلغ المخصص للمرحلة والمقدر بـ575 مليون جنيه، ووصلت نسبة الصرف والإنجاز بالمرحلة 91%، وبلغ إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية المجانية بالعلاج والتحاليل والأشعة اللازمة 113 ألفا و909 مستفيدين.

< كيف تتعامل الوزارة مع جائحة كورونا؟

ــ مع بداية الأزمة عممنا منشورا وزاريا بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» على جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوزارة منها «الدفاع الاجتماعى وذوى الإعاقة والمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج والأيتام والمسنين وكبار بلا مأوى والحضانات ومراكز استضافة المرأة ودور المغتربات».

واتخذت الوزارة قرارا بمنع توريد أى وجبات جاهزة من الخارج، لحين الانتهاء من الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم توفير الكاشف الحرارى للكشف على درجة حرارة العاملين إلى جانب أبناء المؤسسات، فضلا عن توفير كمامات للعاملين القائمين على الكشف على الأبناء.

< ما إجراءات الوزارة حال ظهور إصابات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟

ــ الوزارة جهزت مبنى للعزل فى حالة الطوارئ لتغطية محافظتى «القاهرة والجيزة» بدور التربية بمحافظة الجيزة يسع 200 فرد، وتم استغلال مؤسسة الدفاع الاجتماعى بالإسماعيلية كمكان للعزل بسعة 120 فردا، لتغطية مدن القناة، فضلا عن تخصيص مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروة بمحافظة الدقهلية والتى تسع لعدد 120.

وتعاملنا بنفس الصورة مع محافظات الوجه البحرى، إذ تقرر تحويل الأطفال الموجودين بها إلى مؤسسة الغربية، فضلا عن تجهيز مؤسسة مجمع الدفاع الاجتماعى بسوهاج والتى تسع لـ60 فردا، لتغطية محافظات الوجه القبلى، على أن يتم تحويل الأطفال الموجودين بها إلى مؤسسة المنيا، وتجهيز دار الملاحظة بالطور فى جنوب سيناء وهى مجهزة بالكامل وتسع لـ20 فردا.

وكذلك تم تخصيص الوحدة الشاملة بالغردقة والتى تسع لـ60 طفلا لتكون للعزل، ويتم تحويل الأطفال الموجودين بها للوحدة الشاملة بأسيوط، وتم تخصيص دار الملاحظة بمرسى مطروح وهى مجهزة وبها جهاز وظيفى وتسع لعدد 20 وهى خالية حاليا من الأطفال.

< ما أبرز الخدمات المجتمعية التى قدمتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا؟

ــ قدمنا قرابة 20 مليون خدمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.7 مليار جنيه، لأكثر من 63 مليون مستفيد، سواء بالنسبة للأسر أو المستشفيات والأطقم الطبية، كما ركزنا على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا منها الأيتام والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة وأطفال الحضانات والأطفال من سن 7 سنوات حتى 18 سنة المودعون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمغتربات والمرأة المعنفة وكبار بلا مأوى.

< إلى أين وصلت محاولات الوزارة لدمج الحضانات فى الإطار الرسمى؟

ــ فتحنا باب الترخيص أمام الحضانات غير المرخصة حتى تدخل ضمن الحيز الرسمى، وسيتم إغلاق الحضانات التى لا ينطبق عليها الشروط، ولدينا حاليا أكثر من 14 ألف حضانة مرخصة، بالإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها 10.488حضانة.

< هل تم رصد حالات إصابة بالحضانات؟

ــ ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن رصدنا إصابات بـ8 حضانات 5 بمحافظة الإسكندرية و3 بالمنوفية بهم اشتباه بالجهاز الوظيفى، بالإضافة إلى إصابة 10 أطفال، وتم الغلق فورا وتعقيم المنشآت، وهذا دليل على دقة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحماية الأطفال.

< هل سيتم غلق الحضانات حال زيادة الإصابات بالموجة الثانية؟

ــ فى حال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات، ونحن نستمر بعمل الحضانات الآن مع تقليل الكثافة لـ ٥٠٪، وستتابع إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة لجميع الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات.

< هل تم تسجيل أى حالات وفيات بين كبار السن بدور المسنين؟

ــ لا، لم يتم تسجيل أى حالات وفاة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا بدور المسنين حتى الآن، والوزارة لديها نحو 1300 مؤسسة رعاية، تشمل الأطفال وكبار السن، وبالشراكة مع المجتمع المدنى يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المضادة، وأكثر دور يوجد بها اهتمام هى دور المسنين، لكن حدث من قبل وفاة 4 أشخاص فى دور كبار السن جميعهم أكبر من 70 عاما.

< كيف تعمل الوزارة على إعادة دمج المتعافين من الإدمان فى المجتمع وتمكينهم اقتصاديا؟

ــ صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمات بعد العلاج المجانى ويساعد المتعافين للدمج المجتمعى للمتعافين من إدمان المواد المخدرة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة.

وهناك مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

< ما القيمة الإجمالية للقروض التى تم توفيرها للمتعافين من بنك ناصر؟

ــ بلغت القيمة الإجمالية لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين ما يقرب من 4 ملايين جنيه حتى الآن، ويعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، حيث يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها.

< ما آليات تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان؟

ــ منذ بداية المشروع، حددت الوزارة عددا من الآليات للتعامل مع مرضى الإدمان، أهمها التأكيد على تقديم الخدمة مجانا وفى سرية تامة، وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى بالتعاون مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلال العام الماضى قدمنا الخدمات لـ132 ألفا و502 مريض.

< ماذا عن حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية؟

ــ الوزارة تقوم بشن حملات بشكل مستمر للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس، وخلال الفصل الدراسى الأول أجرينا الكشف على 8292 سائقا على مستوى الجمهورية، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتبين تعاطى 170 حالة من السائقين لمواد مخدرة تنوعت بين «حشيش، ترامادول، مورفين»، وكل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

< كيف تنفذ الوزارة برامج توعوية للوقاية من الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات؟

ــ الوزارة تطرح العديد من البرامج التوعوية المتكاملة من خلال صندوق مكافحة الإدمان، لزيادة الوعى بين قاطنى حى الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، ونفذنا حملات إلى المنازل للأسر المقيمة بحى الأسمرات، واستفاد من تلك الزيارات 9200 أسرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد، واستطاعت الحملات رفع وعى قاطنى الأسمرات بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

< ما المشروعات التى تقدمها الوزارة لدعم المرأة؟

ــ نعمل على العديد من المشروعات لدعم النساء والفتيات ورفع مستواها الاقتصادى لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم الدعم المادى والتدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا، فضلا عن تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادى فى مجالات الإنتاج المختلفة والتى تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لحين التوسع بالمناطق العشوائية الحضرية.

وفضلا عن تلك المشروعات هناك مراكز خدمة المرأة العاملة وهى مراكز إنتاجية خدمية أنشئت لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها فى توفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها، وتقدم وحدات الخدمات، العديد من الخدمات مثل وحدات الوجبات الغذائية، وبيع الملابس الجاهزة ووحدات معاونات المنازل.

وحددت الوزارة عددا من الشروط لتمكين النساء والفتيات من الحصول على الخدمات المقدمة؛ أولها أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التى ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها وألا يقل عمرها عن (18) سنة ولا يزيد عن (50) سنة، وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية، وأن يكون لديها المكان المناسب الذى تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع، وأن تقدم ضمانا تقبله لجان البت فى المشروعات.

< متى ستصدر دفعة جديدة من كروت الخدمات المتكاملة؟

ــ خلال العام الماضى أصدرنا 190 ألفا و633 بطاقة خدمات متكاملة، ونستكمل حاليا جميع بيانات 170 ألف بطاقة للأطفال على منظومة كرامة فى مكاتب التأهيل، ونعمل حاليا بنظام يسمى بنظام الدفعات من خلال آليات محددة لإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أولها التسجيل وإدخال بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة ونراجع البيانات التى تم تسجيلها، ويتم إرسال رسالة نصية على أرقام هواتف الأشخاص ذوى الإعاقة لتحديد أماكن استلام البطاقة من مكتب البريد.