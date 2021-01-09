برشلونة يواصل صحوته ويسحق غرناطة برباعية في الدوري الإسباني

سحق برشلونة مضيفه غرناطة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «نيفو لوس كارمينيس»، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة الأربعة جاءت بأقدام قائد الفريق ليونيل ميسي هدفين ومهاجمه أنطوان جريمان هدفين.

الفوز على غرناطة هو الرابع لبرشلونة خارج أرضه تواليا بالدوري الإسباني والثالث على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم.

برشلونة تقدم في النتيجة مبكرًا بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 12 ثم سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة حرة رائعة من تخت جدار صد غرناطة، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

الشوط الثاني شهد العديد من التغييرات أبرزها ليونيل ميسي الذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 65، وأيضا شهد تسجيل جريزمان هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريقه لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ميسي استطاع أيضا اقتناص صدارة هدافي الليجا بعدما وصل لهدفه 11 هذا الموسم، ليصبح اول لاعب في التاريخ يسجل 10 أهداف في 15 موسمًا على التوالي في المسابقة الإسبانية.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ريال مدر الثاني يد الذي سيلعب بعد دقائق أمام أوساسونا، و4 خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، في المقابل تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.