صابر الرباعي يستعد لطرح كليب «المعطف»

يستعد المطرب التونسى صابر الرباعى، لطرح أجدد أغنياته، والتي من المقرر أن تأتي بعنوان «المعطف»، وسوف يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب على موقع «يوتيوب»، خلال الفترة القادمة.

ونشر صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، برومو الكليب، معلقا: «قريبا مع برد الشتاء والاجواء الجميلة، مشاعر صابر الرباعي تغمرنا بأغنية المعطف».

يشار إلى أن صابر الرباعي، أحيى حفلا غنائيا، بمصر قبل شهرين، في ختام فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي أقيمت على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، قدم خلاله عدد ضخم من أغانيه التي تجذب تفاعل الجمهور وأغاني الزمن الجميل، ومنها (يا أغلى، يا عسل، طول حياتي، شارع الغرام، على نار، عزة نفسي، ياللي شارينا، بلغ اعتذاري، يا دلولة، مزيانه، أجمل نساء الدنيا، كتال المجروحين، عز الحبايب، ياللي بجمالك، ضاقت بيك، ع الطاير، عمري جديد، سيدي منصور، برشا برشا. ليلة من العمر، أتحدى العالم، بلاش تفارق، احصنوا الأيام، يا أهل الهوى، على عيني يا حبة عيني، ليل يا ليالي، حرمت أحبك)، كما حل ضيفا ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى في ليلة رأس السنة.