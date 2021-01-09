القومي للسينما يواصل تلقي المشاركات رغم إرجاء الدورة 23

يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في المهرجان القومي للسينما المصرية، في دورته الثالثة والعشرين، للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020.

وصرح فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، سيتم إرجاء موعد انعقاد المهرجان وفقًا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن الدورة القادمة ستضم الأفلام التي تقدمت سابقًا والمنتجة خلال عامي 2018 و2019.

يذكر أن فروع المسابقة تنقسم قسمين، الأول: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للأفلام التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية، أو على إحدى المنصات عام 2020، وتمنح الجوائز في فروع: الإنتاج، الإخراج، المونتاج، الإخراج (عمل أول وثان)، التصميم الفني، السيناريو، الموسيقى، جائزة لجنة تحكيم خاصة، التصوير، التمثيل، الصوت، الملابس.

والقسم الثاني: مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك (ديجيتال/ dvd)، وتضم أقسام: الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الرواية القصيرة أقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، على أن تكون الجوائز: جائزة أفضل فيلم- جائزة لجنة التحكيم، جائزة لمخرج العمل الأول في كل قسم.