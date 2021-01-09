تجديد حبس موظف لاتهامه بإلقاء زوجته من شرفة منزلهما بالشرقية 15 يوما

قررت محكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس موظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بإلقاء زوجته من شرفة المنزل بسبب خلافات زوجية بينهما بقرية كفر الشاويش بالزقازيق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى الزقازيق العام، يفيد بوصول "بسمة.ف"، 53 سنة، ربة منزل، أردنية الجنسية ومقيمة بمحافظة اشلرقية منذ 30 سنة، مصابة بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، وحالتها مستقرة.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها "أ.خ."، 63 سنة، موظف بالمعاش، بسبب خلافات بينهما، وأن الزوج ألقى بزوجته من شرفة مسكنهما بالطابق الأول، فيما تم ضبط الزوج المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.