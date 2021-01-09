العفو الدولية: منع خامنئي حصول بلاده على لقاح أجنبي ضد كورونا تجاهل للحق في الحياة

قالت منظمة العفو الدولية إن منع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الإيرانيين من الحصول على لقاح أجنبي ضد فيروس كورونا تجاهل للحق في الحياة.

وأضافت المنظمة أن خامنئي برفضه اللقاح الأجنبي ضد كورونا يلعب بحياة الملايين من مواطنيه، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

ومنع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحكومة، من استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة أمس الجمعة: «يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية، أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنا الآن»، متابعًا: «لو كان الأمريكيون يستطيعون إنتاج لقاح لما شهد بلدهم مثل هذا الفشل الذريع في مكافحة فيروس كورونا».