بحار محرر من قراصنة نيجيريا: المكان الذي مكثنا فيه لا علاقة له بالحياة الآدمية

قال الضابط سعد شوقي، أحد البحارين المحريين من القراصنة في نيجيريا، إن عملية الخطف حدثت يوم الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساء، موضحًا أن الطاقم كان مكونًا من 12 فردًا.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء اليوم السبت، أن القراصنة نقلوهم بعد الاختطاف إلى معسكر داخل إحدى الغابات النيجيرية، لافتًا إلى أنهم ظلوا في المعسكر لمدة 27 يومًا، لحين الإفراج عنهم في الـ21 من ديسمبر الماضي.



وأشار إلى أنهم لم يتلقوا أية أخبار لمدة ثلاثة أيام بعد الاختطاف، قائلًا إن رئيس القراصنة طلب بعد ذلك التواصل مع شركة الشحن وطلب من الشركة فدية قدرها 2 مليون دولار.



وأكد البحار المختطف أن «المكان لا علاقة له بالحياة الآدمية»، متابعًا عما قدم إليهم من طعام: «قدموا لنا أكلًا إفريقيًا وزجاجة مياه في اليوم، ومنحونا الأرز وكنا نكسر الخشب لطيه على النار».



ولفت إلى أنهم تواصلوا مع صاحب الشركة بعد الإفراج عنهم، والذي أدى إلى تواصل الدولة ووزارة الخارجية معهم بعد ذلك، مشيدًا بدور وزير الخارجية النيجيري في تقديم المساعدة قدر الإمكان.



وأشاد باستقبال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أمس الجمعة لهم في المطار، معلقًا: «كان استقبالًا فوق ما تخيلناه».



وأعلنت وزارة الخارجية أن المواطنيّن المصرييّن (ضابط بحري ثان سعد شوقي، ومهندس بحري كيرولس سمير)، اللذين كانا قد تم اختطافهما ضمن طاقم سفينة الشحن ميلان Milan، التي كانت قد تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وصلا أمس الجمعة إلى أرض الوطن حيث استقبلهما السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.





