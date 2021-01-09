جونز هوبكنز: أمريكا تسجل أكثر من 283 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 283 ألفا و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3456 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ وفقا لما أعلنته جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 21 مليونا و862 ألفا و773 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 368 ألفا و773 وفاة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعمل فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية ومجتمعات الرعاية الطبية على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فحتى الآن تم توزيع ما لا يقل عن 22 مليونا و137 ألفا و350 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا وتم إعطاء ما لا يقل عن 6 ملايين و688 ألفا و231 جرعاتهم الأولية.