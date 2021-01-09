 سانا: مرتزقة القوات التركية يستهدفون بالمدفعية قرية الدردارة بريف الحسكة السوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: مرتزقة القوات التركية يستهدفون بالمدفعية قرية الدردارة بريف الحسكة السوري

أ ش أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 6:50 م

جدد مرتزقة القوات التركية من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة بسوريا، حيث استهدفوا بالقذائف قرية الدردارة في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية - لم تكشف هويته - القول إن "مرتزقة القوات التركية المنتشرين في المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات".

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أمس بقذائف المدفعية الثقيلة على قرية الدردارة ومحطة المباقر بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل القرية والمحطة.

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