رفع كفاءة مركزي شباب أبو مرقيق وأبو سبيحة قبل رمضان المقبل بمطروح

قال خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزي شباب أبو مرقيق وأبو سبيحة، بإجمالي تكلفة تقدر بمليون و٢٠٠ ألف جنيه تقريبا، وذلك قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن جار تطوير ورفع كفاءة 5 ملاعب خمسية أخريات، وعمل أرضيات لها من النجيل الصناعي في كل من قرى فوكه، ثواني جابر، الصحفاق، زاوية العميد، وقرية جنينة بالضبعة.

كما من المقرر تطوير ورفع كفاءة 5 مراكز شباب بقري سيدي عبد الرحمن في العلمين، وأبو شروف بسيوة، وقريتي رأس الحكمة وتل العيس وبالضبعة، وذلك في إطار خطط وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة مطروح، لتطوير المنشآت الرياضية العامة ورعاية الشباب.