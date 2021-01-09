وول ستريت جورنال تصف اتصال بيلوسي بالجنرال ميلي بأنه «انقلاب ضد ترامب»

وجهت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، انتقادات لاذعة إلي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على خلفية اتصال هانفي جمعها برئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذى وصفته بيلوسي بـ"غير المستقر" من بدء عملية عسكرية أو الأمر بضربة نووية.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "انقلاب بيلوسي" اليوم السبت: "لقد بحثنا في الدستور الأمريكي - وهو بالتأكيد ليس موجودًا- عن بند يسمح لرئيس مجلس النواب بالتدخل في سلسلة القيادة العسكرية لحماية العالم من الرئيس ترامب".

وأضافت الصحيفة أن "الصحافة وتويتر اليساري يحبون فكرة إدخال رئيسة مجلس النواب نفسها في التسلسل القيادي كتوبيخ لرئيس غريب الأطوار، لكنها تعد إساءة استخدام لسلطتها الخاصة، والتي تقتصر على قيادة الفرع التشريعي ما لم يكن كل من الرئيس ونائب الرئيس عاجزين أو تمت إقالتهما، فهى في هذه الحالة هي الثالثة في ترتيب الرئاسة".

وتابعت: "لكن في هذه الأثناء ليس لديها سلطة إخبار هيئة الأركان المشتركة بعدم اتباع أوامر الرئيس".

ورأت الصحيفة أن دعوة بيلوسي للجنرال ميلي بحد ذاتها انتهاك لفصل السلطات من خلال السعي لإدخال نفسها في قرار عسكري للسلطة التنفيذية.

ومضت قائلة: "يمكنها تقديم النصيحة ولكن هذه المكالمة في هذا الوقت لها صوت أمر. بل قد يفسرها البعض على أنها انقلاب صغير، متواطئة مع الجيش للتخفيف من قيادة الشخص الذي يظل الرئيس المنتخب".

وكتبت بيلوسي في رسالة وجهتها إلي أعضاء مجلس النواب الأمريكي: "تحدثت هذا الصباح إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء الأعمال العدائية العسكرية أو الوصول إلى شفرات الإطلاق والأمر بضربة نووية".

وأضافت بيلوسي: "وضع هذا الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".