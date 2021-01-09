إيران: 5924 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 5924 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية.

وقالت لاري، اليوم السبت، في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 5924 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع اجمالي عدد الإصابات إلى مليون و280 ألفا و438 إصابة من ضمنها 4686 في حالة حرجة تخضع الآن للعناية المركزة.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ اليوم السبت مليونا و67 ألفا و466 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 56 ألفا و100 شخص.

وأوضحت أنه أجري حتى اليوم، 8 ملايين و99 ألفا و191 اختبارا للكشف عن كورونا في البلاد.

وقالت إن هنالك في الوقت الحاضر 7 مدن في الحالة الحمراء فيما بلغ عدد المدن في الحالة البرتقالية 30 مدينة والصفراء 219 مدينة والزرقاء 192 مدينة.