 رئيس النواب الليبي ينفي إرسال مبعوث له إلى أنقرة.. ويؤكد: لا نتلقى أوامر من تركيا - بوابة الشروق
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رئيس النواب الليبي ينفي إرسال مبعوث له إلى أنقرة.. ويؤكد: لا نتلقى أوامر من تركيا

عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ ش أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 5:56 م

نفى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة، قائلا: "لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، ونعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه".

وأضاف صالح - في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم السبت، أوردته "بوابة الوسط" الليبية - أن الشعب الليبي "يشارك ويتابع في خطواتنا أولا بأول، فمصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه".

وأشار البيان إلى صدور تصريحات "غير صحيحة" من عضو الحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا باكير اتاجان بأن صالح "أرسل مبعوثا شخصيا إلى أنقرة للتسول وتلقي الأوامر".

وشدد صالح: "لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية".


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