إبراهيم عيسى: 63% من العمالة في مصر تدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي

قال الاعلامي إبراهيم عيسى، إن 63% من العمالة في مصر تدخل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، مفيدًا بأن الاقتصاد غير الرسمي يشارك في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 30 إلى 40%، وأن هذا الاقتصاد يتزايد وينمو مع حدوث أزمات تتعلق بالبطالة.



وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، إلى أن أكبر إمداد للاقتصاد غير الرسمي في مصر قادم من الصين، موضحًا أنه منذ أن بدأت أزمة كورونا في الصين خلال العام الماضي وشهدت إغلاق لمواجهة الوباء وانعكس هذا الأمر بأزمات على العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مصر.



وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يقوم على اليومية ويعتمد على الصادرات من دول مثل الصين، وهذه الاقتصاد غير الرسمي لا يوجد له أي سجلات أو بيانات في الدولة وبالتالي لا يضخ أي موارد في خزانة الدولة.