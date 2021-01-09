الأجهزة التنفيذية بعدة محافظات تغلق عددا من المنشآت غير المرخصة والمخالفة

شنت الأجهزة التنفيذية بعدة محافظات، اليوم السبت، عدة حملات لغلق المنشآت الغذائية غير المرخصة وإعدام الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تشكل خطرًا على صحة المواطنين.



ففي محافظة الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أنه تم إعداد حملات مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية ومداهمة عدد من المنشآت الغذائية بمركزى أولاد صقر و الحسينية، أسفرت عن ضبط 11 منشأة غذائية بدون تراخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وبداخلها 345 كيلوجراما من الأغذية الفاسدة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 38 محضرًا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وإحالتها للنيابة.



وفي الدقهلية، قرر المحافظ الدكتور أيمن مختار، غلق 24 منشٱة وعيادات، مراكز طبية ومعامل تحاليل بقرى مراكز ومدن المنصورة ونبروه وطلخا وبلقاس والسنبلاوين، شملت عيادات جراحة عامة وأوعية دموية وباطنة، معامل تحاليل طبية وعيون وعلاج طبيعي وتغذية علاجية، أسنان، جلدية وتناسلية، نساء وتوليد، أنف وأذن، وتخصصات مختلفة، وبعد إطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بشأن المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وتثبت مخالفة هذه المنشآت لأحكام القوانين المنظمة ولإدارتها بدون ترخيص وبها مخالفات جسيمة.



وفي الغربية، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمي، غلق 92 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة بسيون للحد من انتشار كورونا.



وقال رحمي، إن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها تقع بجوارعدد من المدارس، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.