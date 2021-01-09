أنصار ترامب يتعهدون بالعودة للتظاهر خلال تنصيب بايدن

ذكرت شبكة "NBC" الأمريكية، أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يعتزمون العودة إلى واشنطن لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير، باستخدام منصات عبر الإنترنت لحشد بعضهم البعض.

ونقلت الشبكة عن أحد أنصار ترامب قوله: "سيعود الكثير منا فى 19 يناير 2021 حاملين أسلحتنا دعما لعزيمة أمتنا، التى لن ينساها العالم أبدا"، حيث تم استخدام غرف دردشة Parler وTelegram ومنصة TheDonald win لتخطيط وتنسيق المسيرة ".

ونشر شخص مجهول على منصة TheDonald.win، المليئة بالتعليقات التي تشيد بأولئك الذين قاموا بأعمال شغب يوم الأربعاء الماضي: "الجولة الثانية يوم 20 يناير، هذه المرة بلا رحمة. أنا لا أهتم حتى بإبقاء ترامب في السلطة. أنا أهتم بالحرب".

وقال فرانك فيجليوزي ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق والمحلل الأمنى، إن "سلطات إنفاذ القانون تعمل جاهدة لتحديد أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وهم قلقون بشأن حفل تنصيب بايدن أن يتخذ كهدف آخر".

ونفذت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية عشرات الاعتقالات حتى الآن فيما يتعلق بخرق مبنى الكابيتول يوم الأربعاء وبسبب انتهاكات حظر التجول الذي أعقب ذلك.

ووفقًا لـ National Park Service، التى تتعامل مع تصاريح التجمعات في العاصمة، هناك سبعة طلبات للتظاهر قيد المعالجة يوم التنصيب، أحدها مخصص لمؤيدى ترامب.

وأعربت ميجان سكوير، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة إيلون، والتي تتبع المنشورات المتطرفة عبر الإنترنت، عن قلقعا من أنه نظرًا لأن ترامب لن يكون في حفل التنصيب ، فإن المتطرفين سيركزون على بايدن.