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بالصور.. وكيل الصحة بالشرقية يصل مستشفى ههيا لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين

إصلاح توقف مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا بالشرقية
إصلاح توقف مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا بالشرقية
فاطمة علي
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 2:42 ص

وصل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ قليل، إلى مستشفى ههيا المركزي؛ لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين بالمستشفى، والتي توقفت فجأة عن العمل.

وأكد الدكتور محمد ناجي، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، احتواء مشكلة توقف المضخة، وذلك بعد الاستعانة باسطوانات الأكسجين لحين حل مشكلة المضخة، والتي توقفت فجأة عن العمل بسبب البرودة الشديدة.

وقال ناجي، في تصريحات خاصة، إنه شبكة الغازات بالمستشفى لم تتأثر بتوقف المضخة، ولم يحدث أي تأثير على المصابين والمرضى بالمستشفى.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا عبارات تشير إلى وجود مشكلة في مضخة أكسجين مستشفى ههيا المركزي، وطالبت الأهالي بإحضار أسطوانات أكسجين لحاجة المرضى الشديدة لها.

ونفى مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة ما جاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا إصدار توضيحات بشأن ما حدث فور إصلاح عطل المضخة.

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