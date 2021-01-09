وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 80 ألفا

تجاوز عدد الوفيات في بريطانيا حتى الآن عدد 80 ألف شخص.

وأعلنت الحكومة في لندن اليوم السبت أن عدد الوفيات الجديدة خلال يوم أمس بلغ 1035.

ويرجح أن يكون العدد الإجمالي الفعلي أعلى من ذلك.

ووفقا لشهادات الوفاة توفي حتى الآن حوالي 95 ألف شخص في بريطانيا جراء الإصابة بفيروس كوفيد 19 داخل البلاد.

وصل عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في الربيع الماضي إلى أكثر من ثلاثة ملايين في بريطانيا بعد أن تم الإبلاغ عن ما يقرب من 60 ألف حالة أخرى اليوم السبت.

وتستعر الموجة الثانية من الوباء في بريطانيا بشكل أكثر عنفا من الأولى التي ظهرت في ربيع العام الماضي.

ويلقي كل من الحكومة والخبراء باللائمة على ظهور سلالة جديدة، ربما تكون أكثر عدوى من الأولى.

ويتردد أن هذه السلالة تنتشر بصورة أسرع من السلالة التي كانت سائدة من قبل بنسبة تصل إلى 70 %.