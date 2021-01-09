الولايات المتحدة تجري فحوص كورونا لعدد261 مليون شخص

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا فحوص فيروس كورونا حتى 8 يناير، 7ر261 مليون شخص، بزيادة قدرها 8ر0% مقارنة بالوقت نفسه من اليوم السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وزادت الفحوص في أمريكا بنسبة 8ر0 % أعلى من المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 6ر0 %، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الفحوص خلال أمس، ليصل العدد الإجمالي للفحوص في الولاية إلى 35 مليونا، بزيادة قدرها 8ر0 %.

وسجلت الولايات المتحدة 9ر21 مليون حالة إصابة مؤكدة و368769 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.