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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل ترصد أولى إصاباتها بمتغاير كورونا الجديد

د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 6:15 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 6:15 م

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم السبت، عن أول أربع إصابات بالمتغاير الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في جنوب أفريقيا.

وجرى اكتشاف الإصابات في شخص جاءت نتائج تحاليله إيجابية للفيروس كان قد وصل البلاد، بالإضافة إلى أسرة كانت أثبتت التحاليل إيجابيتها للمتغاير الذي أصيب به شخص كان قد وصل إسرائيل مؤخرا.

يذكر أن دخول إسرائيل من جنوب أفريقيا مسموح فقط في حالات استثنائية وجرى فرض قواعد حجر صحي أكثر صرامة منذ أمس الجمعة.

وتضرب إسرائيل موجة ثالثة من فيروس كورونا نجم عنها عدد كبير من الإصابات، ودخل إغلاق صارم على مستوى البلاد مجددا منذ أمس الجمعة فيما تسير حملة التطعيم الشاملة بالتوازي.


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