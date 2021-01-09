أكد مالومو إيرك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، أن مستوي الأهلي تحسن كثيراً في الفترة الأخيرة خاصة بعد تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مهمة المدير الفني بالفريق.



وقال مالومو في تصريحات تليفزيونية له مساء الجمعة، إن موسيماني جعل الأهلي فريق أكثر قوة، وبات من الصعب التغلب عليه.



وأضاف: "الأهلي أصبح صعب للغاية ووضعه تحسن بعكس ما كان عليه منذ موسمين".



وأوضح أن المجموعة الأولي التي وقع فيها فريقه إلى جانب الأهلي المصري والمريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، تعد مجموعة قوية للغاية ، مشددا على عدم وجود مباريات سهلة في دور المجموعات خاصة أنها مواجهات ما بين أفضل 16 فريقا في القارة السمراء.



وتابع: "نفاضل حالياً بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محليين أو أجنبيين وقد يكون مصري أو من جنسية أخرى لتولي قيادة الفريق في دوري المجموعات ".



وأوقعت القرعة الأهلي المصري (حامل اللقب)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، في المجموعة الأولى مع المريخ السوداني، وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي وسيمبا التنزاني.