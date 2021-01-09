إيران تسجل 5924 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، وفاة 82 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 56 ألفًا و100 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضافت في تصريحها الصحفي، اليوم السبت، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 5 آلاف و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و280 ألفًا و438.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 88 مليون إصابة.